Обнародована переписка убитого журналиста Хашогги с критикой саудовского принца

Новости мира: В доступ журналистам попала переписка убитого журналиста Джамаля Хашогги и активиста Омара Абдулазиза, в которой он критиковал саудовского принца.

Журналистам CNN удалось получить данные переписки между убитым журналистом Джамалем Хашогги и активистом Омаром Абдулазизом. Сообщается, что в более чем 400 сообщениях в WhatsApp убитый журналист называл саудовского принца Мохаммеда бин Салмана "зверем" и "пакманом", который "сожрет все на своем пути, даже своих сторонников".

Оппозиционный журналист Джамал Хашогги также критиковал саудовского принца Мохаммеда бин Салмана за неоправданные аресты.

Активист Омар Абдулазиз заявил, что еще в августе текущего года подозревал, что их переписку могли перехватить власти Саудовской Аравии. Он также заявил, что его телефон взломали и это могло сыграть важную роль в том, что случилось с журналистом. Отмечается, что оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги убили через два месяца после взлома телефона активиста.

Сообщения Хашогги с критикой саудовского принца могут быть приобщены к делу как доказательства. Напомним, в начале октября в СМИ появилась информация, что журналист Джамаль Хашогги зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле и пропал. В последствии, следствие установило, что он был там убит, однако его тело так и не найдено. В момент смерти на голове Хашогги был полиэтиленовый пакет, и он, вероятно, умер от удушения, а потом его тело расчленили. Судя по аудиозаписи, убийство саудовского журналиста длилось около семи минут.