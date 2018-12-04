В Мексике небольшой самолет упал на жилой дом, весь экипаж погиб

Новости мира: В Мексике легкомоторный самолет упал на жилой квартал, в результате чего погибли четыре человека, причиной крушения мог стать технический сбой.

В Мексике легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего погибли четыре человека и еще двое пострадали. Об этом сообщает телеканал Televisa News. Согласно сообщению, авиакатастрофа произошла в городе Кульякан.

В результате крушения самолета погибли четыре человека - его экипаж, еще двое (женщина с ребенком) получили ранения.

По словам представителя местной экстренной службы, спасатели устраняют разлив топлива, поэтому жителей восьми близлежащих домов эвакуировали.

По предварительным данным, причиной крушения самолета мог стать технический сбой.

Напомним, 26 ноября три турецких военнослужащих погибли в результате крушения военного вертолета в Стамбуле, еще один военный получил травмы.