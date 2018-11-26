Военный вертолет потерпел крушение в Стамбуле, есть погибшие

Новости мира: В Стамбуле, районе Санджактепе потерпел крушение военный вертолет, погибли трое военнослужащих.

Три турецких военнослужащих погибли в понедельник в результате крушения военного вертолета в Стамбуле, сообщает сайт издания "Сабах". Еще один военный получил травмы.

На место крушения направлены спасательные команды и бригады скорой помощи. Сообщается также, что вертолет упал в населенном пункте районе Санджактепе в жилой зоне.

О причинах катастрофы не сообщается. По информации, модель потерпевшего крушение вертолета - Sikorsky.

Напомним, 21 ноября два смерча с эгейского побережья Турции в среду вызвали панику и повредили несколько кораблей и транспортных средств. В результате стихии, несколько парусных лодок, а также четыре автомобиля были повреждены в прибрежном городе Мармарис в юго-западной провинции Мугла в Турции. Мэр города сообщил, что жертв нет, а оценка ущерба продолжалась.Оба торнадо произошли во второй половине дня, с интервалом примерно в 40 минутах друг от друга.