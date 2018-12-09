В Индонезии оползень унес жизни пяти человек

Новости мира: Стихийное бедствие произошло в селе Батубулан в округе Гианьяр.

Пять человек погибли в субботу в результате оползня на курортном острове Бали в Индонезии. Об этом сообщает китайское издание Xinhua, комментарий котором дал высокопоставленный представитель местного Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Ньоман Санджая.

"Один из трупов был найден и идентифицирован. Сейчас четыре человека остаются погребенными под обломками дома, который был разрушен оползнем", - заявил Санджая.

Он отметил, что стихийное бедствие вызвано мощными ливнями, добавив, что поиск пропавших продолжается.

Напомним, 2 декабря, в провинции Северная Суматра, на западе Индонезии в результате оползня на отель семь студентов погибли, еще семеро - получили тяжелые травмы.