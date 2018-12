Новый президент Конгресса украинцев Канады принесла присягу

Новым президентом Конгресса украинцев Канада стала Александра Хичий.

Её кандидатура была единогласно поддержана делегатами во время общего собрания КУК, которые произошли в Монреале.

Александра Хичий уже принесла присягу и приступила к исполнению своих обязанностей.

"Президент Хичий имеет долгую и успешную историю главенствования в обществе и профессиональной жизни, поэтому я уверен, что она вместе с нашим замечательным Советом директоров будет продолжать умело руководить Конгрессом украинцев Канады", - сказал бывший президент КУК Павел Грод, который в ноябре был избран президентом Всемирного конгресса украинцев.

Our new President Alexandra Chyczij swears the oath of office yesterday. pic.twitter.com/MR1oHR1rd1

— Ukr Can Congress (@ukrcancongress) 9 декабря 2018 г.