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Новый президент Конгресса украинцев Канады принесла присягу

Новый президент Конгресса украинцев Канады принесла присягу
05:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Конгресс украинцев Канады избрал нового президента.

Новым президентом Конгресса украинцев Канада стала Александра Хичий.

Её кандидатура была единогласно поддержана делегатами во время общего собрания КУК, которые произошли в Монреале.

Александра Хичий уже принесла присягу и приступила к исполнению своих обязанностей.

"Президент Хичий имеет долгую и успешную историю главенствования в обществе и профессиональной жизни, поэтому я уверен, что она вместе с нашим замечательным Советом директоров будет продолжать умело руководить Конгрессом украинцев Канады", - сказал бывший президент КУК Павел Грод, который в ноябре был избран президентом Всемирного конгресса украинцев.

 

Отметим, что до своего избрания Александра Хичий занимала должность первого вице-президента Конгресса украинцев Канады. Юрист по образованию, она является исполнительным директором Канадской ассоциации корпоративных юристов.

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Все по теме:

Канада, Конгресс украинцев Канады, Павел Грод, Александра Хичий.
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