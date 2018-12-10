Скачать
Понедельник, 10.12.2018
Адвокат: Власти РФ могут попытаться добавить новые статьи захваченным морякам
Адвокат: Власти РФ могут попытаться добавить новые статьи захваченным морякам
Выборы в Армении: Определены лидеры
Выборы в Армении: Определены лидеры
ФК Львов сотворил главную сенсацию 18-го тура УПЛ
ФК Львов сотворил главную сенсацию 18-го тура УПЛ
В королевской семье разгорелся еще один скандал из-за Меган Маркл
В королевской семье разгорелся еще один скандал из-за Меган Маркл

Фриланд обещает, что Канада будет бороться с коррупцией по всему миру

Фриланд обещает, что Канада будет бороться с коррупцией по всему миру
06:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Фриланд отметила, что "коррупция - одна из крупнейших препятствий на пути к экономическому и социальному развитию", которая мешает инвестициям и торговле.

Канада при поддержке других партнеров будет бороться с коррупцией по всему миру.

Об этом по случаю Международного дня борьбы с коррупцией, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Канада подтверждает свою приверженность борьбе с коррупцией как дома, так и за рубежом в сотрудничестве с другими правительствами, частным сектором и гражданским обществом", - сказала Фриланд.

"Коррупция поощряет организованную преступность, способствует неровности и имеет непропорциональное влияние на маргинализированные слои населения и женщин. Она оставляет мало места для процветания демократии и верховенства права. Не менее угрожающе, что она также подвергает опасности права и жизнь человека", - отметила министр.

Фриланд напомнила, что Канада приняла "акт Магнитского", который позволяет накладывать санкции на нарушителей прав человека и коррупционеров по всему миру.

"Все страны должны принимать серьезные меры для недопущения коррупции. Когда она все же случается, необходимо удостовериться, что эти случаи должным образом расследуются и преследуются", - подытожила глава МИД Канады.

Как известно, по инициативе ООН 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией.

Именно 9-11 декабря 2003 года в мексиканском городе Мерида состоялась политическая конференция высокого уровня, на которой была подписана Конвенция ООН против коррупции. Украина ратифицировала соглашение 18 октября 2006 года.

По оценкам специалистов, ежегодный объем взяток оценивается в один триллион долларов. Мировая экономика теряет еще 2,6 триллиона долларов в связи с коррупционной деятельностью. Эти средства составляют более пяти процентов глобального ВВП.

В Индексе восприятия коррупции от Transparency International за прошлый год Украина заняла 130-е место среди 176 стран.

Напомним, Канада в 2019 году направит на президентские и парламентские выборы в Украине большую мониторинговую миссию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Акт Магнитского, Канада, Борьба с коррупцией, Христя Фриланд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В королевской семье разгорелся еще один скандал из-за Меган Маркл
02 В УПЦ МП заявили, что постоянно ведут переговоры с Москвой об освобождении задержанных украинцев
03 Ведущая Валентина Хамайко вернулась на работу через три дня после родов
04 "Мисс Вселенная 2018": стало известно, что случилось с пропавшей участницей конкурса
05 BMW готовит к выпуску самый дорогой внедорожник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В США рассказали о возможности импичмента Трампа
В США рассказали о возможности импичмента Трампа
Глава правительства Каталонии начал &quot;голодную забастовку&quot;
Глава правительства Каталонии начал "голодную забастовку"
Прогноз погоды на 10 декабря: пройдет мокрый снег и дождь, на дорогах гололед
Погода 10 декабря в Украине
Родители Кейт и Пиппы Миддлтон продают дом, который покупали для дочерей
Родители Кейт и Пиппы Миддлтон продают дом, который покупали для дочерей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь