Фриланд обещает, что Канада будет бороться с коррупцией по всему миру

Новости мира: Фриланд отметила, что "коррупция - одна из крупнейших препятствий на пути к экономическому и социальному развитию", которая мешает инвестициям и торговле.

Канада при поддержке других партнеров будет бороться с коррупцией по всему миру.

Об этом по случаю Международного дня борьбы с коррупцией, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Канада подтверждает свою приверженность борьбе с коррупцией как дома, так и за рубежом в сотрудничестве с другими правительствами, частным сектором и гражданским обществом", - сказала Фриланд.

"Коррупция поощряет организованную преступность, способствует неровности и имеет непропорциональное влияние на маргинализированные слои населения и женщин. Она оставляет мало места для процветания демократии и верховенства права. Не менее угрожающе, что она также подвергает опасности права и жизнь человека", - отметила министр.

Фриланд напомнила, что Канада приняла "акт Магнитского", который позволяет накладывать санкции на нарушителей прав человека и коррупционеров по всему миру.

"Все страны должны принимать серьезные меры для недопущения коррупции. Когда она все же случается, необходимо удостовериться, что эти случаи должным образом расследуются и преследуются", - подытожила глава МИД Канады.

Как известно, по инициативе ООН 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией.

Именно 9-11 декабря 2003 года в мексиканском городе Мерида состоялась политическая конференция высокого уровня, на которой была подписана Конвенция ООН против коррупции. Украина ратифицировала соглашение 18 октября 2006 года.

По оценкам специалистов, ежегодный объем взяток оценивается в один триллион долларов. Мировая экономика теряет еще 2,6 триллиона долларов в связи с коррупционной деятельностью. Эти средства составляют более пяти процентов глобального ВВП.

В Индексе восприятия коррупции от Transparency International за прошлый год Украина заняла 130-е место среди 176 стран.

Напомним, Канада в 2019 году направит на президентские и парламентские выборы в Украине большую мониторинговую миссию.