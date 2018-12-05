Канада направит наблюдателей на выборы в Украине

Новости Украины: Канада в 2019 году направит на президентские и парламентские выборы в Украине большую мониторинговую миссию.

Канада решила в следующем году направить на выборы в Украине большую мониторинговую миссию. Об этом Укринформу стало известно из собственных источников.

По словам собеседников агентства, официально об этом решении будет объявлено во время Совета министров стран-членов ОБСЕ, который будет проходить с четверга по пятницу в Милане.

Информация о точном количестве наблюдателей и продолжительности их пребывания в Украине будет обнародована позже.

Как сообщалось, Канаду на саммите министров ОБСЕ будет представлять глава МИД Христя Фриланд. В ее ведомстве ранее отметили, что “во время встреч в НАТО и ОБСЕ министр будет работать с G7 и другими партнерами, чтобы принять решение в плане серьезной обеспокоенности Канады недавней российской агрессией, особенно возле Керченского пролива”.

Возобновление канадского наблюдения за выборами в Украине уже долгое время лоббирует украинская громада. Реагируя на одну из электронных петиций по этому поводу, правительство Канады осенью заявило о том, что “решительно настроено отправить большую и эффективную мониторинговую миссию на предстоящие президентские и парламентские выборы в Украине”, однако никаких деталей этого не раскрыло.