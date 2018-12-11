Канада будет добиваться прекращения агрессивных действий РФ против Украины

Новости мира: Канада будет требовать ответственности за агрессивные действия России.

Канада и впредь будет поддерживать Украину и будет добиваться прекращения российской агрессии.

Об этом во время участия в организованном Конгрессом украинцев Канады митинга в Оттаве заявил глава Постоянного комитета парламента Канады по иностранным делам Майкл Левит.

"Канада остается международным лидером в обеспечении сильной поддержки Украины. Канада всегда будет надежным партнером народа Украины и будет продолжать работать над привлечением России к ответственности за ее неприемлемое и незаконное поведение", - сказал Левит.

Он отметил, что важность помощи Украине понимают члены всех парламентских партий Канады. "Члены всех партий, мы все стоим на поддержке и солидарности с народом Украины перед лицом российской агрессии", - отметил депутат.

Левит подчеркнул, что российские агрессивные действия нарушают международное право и не имеют оправдания. "Я твердо убежден, что Россия должна немедленно уменьшить напряжение. Очевидно, что Керченский инцидент не перерос в нечто большее благодаря обнаруженному Украиной сдерживанию", - заверил он.

Депутат также выразил поддержку 24 морякам и 70 другим украинцам "незаконно удерживаемым Россией". "Канада твердо поддерживает суверенитет Украины", - добавил Левит.

Конгресс украинцев Канады в понедельник организовал митинг в поддержку украинских заключенных Кремля, который прошел напротив здания парламента в Оттаве. В нем приняли участие представитель трех главных партий как из власти, так и оппозиции.

Напомним, новым президентом Конгресса украинцев Канады стала Александра Хичий.