В мексиканской церкви взорвались феерверки, есть жертвы

Новости мира: Это первый смертельный инцидент с фейерверками в стране.

В результате масштабного взрыва фейерверков во время религиозной процессии в мексиканской церкви погибли восемь человек и ранены около 50 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные органы.

"В результате масштабного взрыва фейерверков во время религиозной процессии в мексиканской церкви во вторник погибли восемь человек и около 50 получили ранения", - говорится в сообщении.

Как сообщает AFP, трагедия произошла в городе Текискиапан, что в 145 километрах северо-западнее мексиканской столицы Мехико.

Как сообщил один из спасателей Габриэль Бастаррачеа, прихожане пожертвовали фейерверками для фестиваля, однако "что-то пошло не так, и они взорвались".

В декабре 2016 года во время празднования Рождества взорвалась фейерверочная ракета, унеся жизни 42 человек. А уже в июле в этом году погибли по меньшей мере 24 человека во время серии взрывов с фейерверками в центральном мексиканском городе Тультепек.