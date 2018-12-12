Скачать
Среда, 12.12.2018
Освобождение Сенцова: Президент РФ &quot;обещал подумать&quot;
Освобождение Сенцова: Президент РФ "обещал подумать"
Приватизация &quot;Центрэнерго&quot; отменяется
Приватизация "Центрэнерго" отменяется
Лига чемпионов: результаты всех матчей и видео голов 11 декабря
Лига чемпионов: результаты всех матчей и видео голов 11 декабря
День святого Андрея Первозванного 2018: когда и как можно гадать на Андреев день
День святого Андрея Первозванного 2018: когда и как можно гадать на Андреев день

В мексиканской церкви взорвались феерверки, есть жертвы

В мексиканской церкви взорвались феерверки, есть жертвы
12:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Это первый смертельный инцидент с фейерверками в стране.

В результате масштабного взрыва фейерверков во время религиозной процессии в мексиканской церкви погибли восемь человек и ранены около 50 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные органы.

"В результате масштабного взрыва фейерверков во время религиозной процессии в мексиканской церкви во вторник погибли восемь человек и около 50 получили ранения", - говорится в сообщении.

Как сообщает AFP, трагедия произошла в городе Текискиапан, что в 145 километрах северо-западнее мексиканской столицы Мехико.

Стрельба на ярмарке в Страсбурге: стали известны подробности

Как сообщил один из спасателей Габриэль Бастаррачеа, прихожане пожертвовали фейерверками для фестиваля, однако "что-то пошло не так, и они взорвались".

В декабре 2016 года во время празднования Рождества взорвалась фейерверочная ракета, унеся жизни 42 человек. А уже в июле в этом году погибли по меньшей мере 24 человека во время серии взрывов с фейерверками в центральном мексиканском городе Тультепек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Взрыв, Мексика, Мехико, Текискиапан, Взрыв в мексиканской церкви, Взрыв феерверков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украину заметает снегом: что происходит на дорогах
02 Платные медуслуги и семейные врачи: какие изменения ждут украинцев в медицине с 2019 года
03 Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 В Антарктиде обнаружили странные конструкции
05 День святого Андрея Первозванного 2018: когда и как можно гадать на Андреев день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украину заметает снегом: что происходит на дорогах
Украину заметает снегом: что происходит на дорогах
Стрельба на ярмарке в Страсбурге: стали известны подробности
Стрельба на ярмарке в Страсбурге: все подробности
Самые лучшие бойцы: Украина празднует День Сухопутных войск
Украина празднует День Сухопутных войск
Маникюр 2019: изысканный бирюзовый цвет не оставит вас равнодушными
Маникюр 2019: изысканный бирюзовый цвет не оставит вас равнодушными
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь