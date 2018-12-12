Стрельба на ярмарке в Страсбурге: стали известны подробности

Новости мира: Во вторник, 11 декабря, в Страсбурге произошла стрельба на рождественском рынке, три человека погибли, еще 12 получили ранения.

Глава французского МВД Кристоф Кастанер выступил с заявлением по поводу стрельбы в Страсбурге.

Об этом сообщает BFM. По словам министра, в результате произошедшего три человека были убиты, еще 12 пострадали.

«Этот мужчина был в очень нехорошем свете знаком правоохранительным органам за нарушения закона», - сказал Кастанер. Он добавил, что в отношении подозреваемого выносились приговоры во Франции и Германии.

Мужчина сумел скрыться с места происшествия на угнанном такси. По данным следователей, после инцидента вооруженный мужчина остановил такси и уехал из исторической части города, сообщает France Info. Таксист не пострадал и дает показания полиции. По его словам, стрелок действительно ранен. Его местоположение неизвестно.

Постоянное представительство Украины при Совете Европы предупредило украинцев, которые находятся в Страсбурге, что полиция рекомендует оставаться в своих домах. В случае необходимости можно связаться с посольством Украины во Франции или дежурным представительства Украины при СЕ. Дипломаты выясняют, есть ли украинцы среди пострадавших в стрельбе. Сейчас в Страсбурге заседает Европарламент - у депутатов пленарная неделя. Поэтому в городе несколько тысяч сотрудников европейских институтов, а несколько евродепутатов оказались в непосредственной близости к месту стрельбы.

Напомним, 11 декабря в Страсбурге произошла стрельба в районе проведения ежегодного рождественского рынка, жертвами которой стали три человека, 12 были ранены. Власти Франции приняли решение ввести усиленные меры по обеспечению безопасностипосле стрельбы в Страсбурге, объявил в ночь на среду глава МВД Кристоф Кастанер.

Район, где произошел инцидент, находится неподалеку от одной из центральных площадей города, где расположена новогодняя ярмарка. Это место популярно среди туристов. Рождественская ярмарка в Страсбурге является одной из старейших и крупнейших в Европе.

Страсбург - город на востоке Франции, имеет статус "парламентской столицы Европы". Сейчас в Страсбурге находятся такие структуры, как Европейский парламент и Совет Европы, частью структуры которого является Европейский суд по правам человека.