Скачать
Среда, 12.12.2018
Самые лучшие бойцы: Украина празднует День Сухопутных войск
Украина празднует День Сухопутных войск
Стрельба на ярмарке в Страсбурге: стали известны подробности
Стрельба на ярмарке в Страсбурге: стали известны подробности
Лига чемпионов: 15 участников плей-офф
Лига чемпионов: 15 участников плей-офф
В Австралии создали приложение, которое позволит слабовидящим &quot;наблюдать&quot; за звездами
В Австралии создали приложение, которое позволит слабовидящим "наблюдать" за звездами

Стрельба на ярмарке в Страсбурге: стали известны подробности

Смотрите фото (4)
Стрельба на ярмарке в Страсбурге: стали известны подробности
07:52 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Во вторник, 11 декабря, в Страсбурге произошла стрельба на рождественском рынке, три человека погибли, еще 12 получили ранения.

Глава французского МВД Кристоф Кастанер выступил с заявлением по поводу стрельбы в Страсбурге.

Об этом сообщает BFM. По словам министра, в результате произошедшего три человека были убиты, еще 12 пострадали.

«Этот мужчина был в очень нехорошем свете знаком правоохранительным органам за нарушения закона», - сказал Кастанер. Он добавил, что в отношении подозреваемого выносились приговоры во Франции и Германии. 

Мужчина сумел скрыться с места происшествия на угнанном такси. По данным следователей, после инцидента вооруженный мужчина остановил такси и уехал из исторической части города, сообщает France Info. Таксист не пострадал и дает показания полиции. По его словам, стрелок действительно ранен. Его местоположение неизвестно.

Постоянное представительство Украины при Совете Европы предупредило украинцев, которые находятся в Страсбурге, что полиция рекомендует оставаться в своих домах. В случае необходимости можно связаться с посольством Украины во Франции или дежурным представительства Украины при СЕ. Дипломаты выясняют, есть ли украинцы среди пострадавших в стрельбе. Сейчас в Страсбурге заседает Европарламент - у депутатов пленарная неделя. Поэтому в городе несколько тысяч сотрудников европейских институтов, а несколько евродепутатов оказались в непосредственной близости к месту стрельбы.

Напомним, 11 декабря в Страсбурге произошла стрельба в районе проведения ежегодного рождественского рынка, жертвами которой стали три человека, 12 были ранены. Власти Франции приняли решение ввести усиленные меры по обеспечению безопасностипосле стрельбы в Страсбурге, объявил в ночь на среду глава МВД Кристоф Кастанер. 

Район, где произошел инцидент, находится неподалеку от одной из центральных площадей города, где расположена новогодняя ярмарка. Это место популярно среди туристов. Рождественская ярмарка в Страсбурге является одной из старейших и крупнейших в Европе.

Страсбург - город на востоке Франции, имеет статус "парламентской столицы Европы". Сейчас в Страсбурге находятся такие структуры, как Европейский парламент и Совет Европы, частью структуры которого является Европейский суд по правам человека.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Франция, Полиция, Стрельба, Страсбург, Стрельба в Страсбурге.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Антарктиде обнаружили странные конструкции
02 Тымчук: Протестами во Франции руководил новый глава ГРУ России
03 СВРУ выходит из соглашения о сотрудничестве в СНГ
04 Свои иконы и своя религия: Потап потрогал грудь Тины Кароль
05 Лига чемпионов. Шальке - Локомотив: онлайн-трансляция матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Финансового директора Huawei отпустили под залог
Финансового директора Huawei отпустили под залог
Меркель: Дальнейших переговоров по Brexit не будет
Меркель: Дальнейших переговоров по Brexit не будет
Итоги 11 декабря: Стрельба в Страсбурге, Насирова восстановили и снежный циклон
Итоги 11 декабря: Стрельба в Страсбурге и снежный циклон
Рецепт дня: праздничные имбирные пряники
Рецепт дня: праздничные имбирные пряники
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь