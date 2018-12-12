Скачать
Среда, 12.12.2018
В палате представителей Конгресса США признали Голодомор геноцидом украинского народа
В палате представителей Конгресса США признали Голодомор геноцидом украинского народа
Инцидент в Страсбурге: Во Франции примут усиленные меры безопасности
Инцидент в Страсбурге: Во Франции примут усиленные меры безопасности
Шальке благодаря голу в компенсированное время обыграло Локомотив
Шальке благодаря голу в компенсированное время обыграло Локомотив
В Австралии создали приложение, которое позволит слабовидящим &quot;наблюдать&quot; за звездами
В Австралии создали приложение, которое позволит слабовидящим "наблюдать" за звездами

Инцидент в Страсбурге: Во Франции примут усиленные меры безопасности

Инцидент в Страсбурге: Во Франции примут усиленные меры безопасности
05:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Во Франции после стрельбы в Страсбурге вводятся экстренные меры против терроризма.

Власти Франции приняли решение ввести усиленные меры по обеспечению безопасности после стрельбы в Страсбурге, объявил в ночь на среду глава МВД Кристоф Кастанер.

"Правительство решило ввести в действие план по срочным действиям при терактах, предусматривающий усиленный контроль на границах, усиленные меры безопасности на всех рождественских рынках во Франции, чтобы свести на нет риск аналогичных атак", - сказал он на пресс-конференции в Страсбурге.

Министр также объявил о решении правительства активнее задействовать военных в операции по обеспечению безопасности в стране.

Ранее К.Кастанер сообщил, что в результате стрельбы в Страсбурге четыре человека погибли и 12 получили ранения. Личность стрелка установлена. По словам министра, речь идёт о человеке, который во Франции и ФРГ был признан виновным в не связанных с терроризмом преступлениях. "Он отбыл свои тюремные сроки", - сказал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Стрельба, Страсбург, Кристоф Кастанер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Антарктиде обнаружили странные конструкции
02 Тымчук: Протестами во Франции руководил новый глава ГРУ России
03 СВРУ выходит из соглашения о сотрудничестве в СНГ
04 Свои иконы и своя религия: Потап потрогал грудь Тины Кароль
05 Лига чемпионов. Шальке - Локомотив: онлайн-трансляция матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Финансового директора Huawei отпустили под залог
Финансового директора Huawei отпустили под залог
Львовский облсовет объявил 2019-ый годом Степана Бандеры
Львовский облсовет объявил 2019-ый годом Степана Бандеры
На Украину надвигается шторм: ожидаются метели, сильный ветер и гололед
Штормовой циклон: в Украину идут сильные метели
''Бумбокс'' показали первую серию сериала о работе на знаменитой студии во Франции
''Бумбокс'' показали первую серию сериала о работе на знаменитой студии во Франции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь