Стрельба в Страсбурге: Число жертв возросло

Новости мира: Число жертв стрельбы в Страсбурге возросло до четырех.

Число жертв стрельбы во французском Страсбурге возросло до четырех.

Об этом передает BFM TV.

Ранее сообщалось о двух убитых и 11 раненых.

В 22:30 по местному времени спецназ, выбив дверь, начал штурм дома номер 5 по улице Эпиналь, где, как полагали, забаррикадировался преступник. Однако операция оказалась безуспешной — тот снова сумел уйти.

Личность стрелка установлена. Это 29-летний уроженец Страсбурга. В 2011 году он был приговорен к двум годам тюрьмы за вооруженное нападение (он ранил в драке 16-летнего подростка) и шесть месяцев из них отсидел.

Как сообщают, утром 11 декабря он должен был быть арестован по обвинению в убийстве, но успел скрыться от полиции, явившейся за ним.