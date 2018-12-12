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Экс-премьеру Малайзии снова предъявили новые обвинения

Экс-премьеру Малайзии снова предъявили новые обвинения
13:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Теперь он обвиняется в организации преднамеренной фальсификации аудиторских отчетов.

Бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку, который находится под следствием по нескольким коррупционным делам, были предъявлены новые обвинения в фальсификации аудиторского отчета государственного инвестиционного фонда 1MDB. 

"Бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку было предъявлено обвинение в фальсификации окончательного аудиторского отчета о деятельности прекратившего свое существование государственного инвестиционного фонда", - говорится в сообщении.

Наджибу, который уже находится под судом и следствием по нескольким коррупционным делам, связанным с хищениями из государственного инвестиционного фонда 1MDB, было предъявлено обвинение вместе с Арулом Кандой Кандасами, бывшим главой фонда, который находится под следствием в США и других странах в связи с предполагаемой трансграничной растратой и отмыванием денег.

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Наджиб не признал себя виновным в злоупотреблении полномочиями, а именно в распоряжении изменить финансовый отчет в феврале 2016 года перед тем, как тот будет представлен Комитету по государственным счетам. Кандасами также не признал себя виновным в подстрекательстве Наджиба.

Как отмечает издание, в конце ноября генеральный аудитор Малайзии заявила, что части аудиторского доклада 1MDB были удалены в феврале 2016 года.

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Коррупция, Малайзия, Наджиб Разак, Обвинения в коррупции, Экс-премьеру Малайзии.
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