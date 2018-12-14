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Парламент Ирландии поддержал легализацию абортов

Парламент Ирландии поддержал легализацию абортов
12:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Парламент Ирландии поддержал легализацию абортов, который официально заработает с 1 января 2019 года.

Парламент Ирландии поддержал легализацию абортов. Об этом сообщает Радио Свобода.

Закон должен подписать президент страны Майкл Хиггинс. Ожидается, что полноценно он заработает с января. В мае этого года большинство жителей Ирландии поддержало на референдуме легализацию абортов. Новый закон разрешает прерывание беременности до 12 недели без дополнительных условий и позже, если существует угроза жизни матери или тяжелой патологии плода.

С 2014 года аборты в Ирландии были разрешены, только если беременность угрожает здоровью и жизни женщины. В противном случае ей грозит 14 лет тюрьмы. Правовой основой для абортов по медицинским показаниям стал закон о защите жизни беременных, за который парламент Ирландии проголосовал в 2013 году. Поводом для его принятия стала смерть женщины, которой врачи отказались делать аборт по медицинским показаниям и извлекли плод только после того, как перестало биться сердце эмбриона. В результате женщина умерла от сепсиса.

Ежегодно свыше 3000 ирландок выезжают в Великобританию для прерывания беременности. Между 1980 и 2016 годами аборт за пределами Ирландии сделали 170 тысяч женщин.

Напомним, во время выступления в Аргентине Папа Римский Франциск призвал найти креативные решения для борьбы с абортами.  По словам понтифика, нельзя убивать человеческое существо, "каким бы маленьким оно ни было". Папа Римский Франциск сравнил аборты с использованием услуг наемных убийц.

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Беременность, Референдум, Угроза жизни, Парламент Ирландии, Легализация абортов.
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