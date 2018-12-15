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СМИ: Хакеры украли секретные данные ВМС США

СМИ: Хакеры украли секретные данные ВМС США
07:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира: Хакеров интересует информация о расположении кораблей и данные по установленным на них ракетам.

За последние 18 месяц связанные с китайскими властями хакеры неоднократно атаковали компании, поставляющие оборудование для ВМС США. Как сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal, кибератаки велись на различные компании, связанные с военно-промышленным комплексом, однако флот и ВВС оказались наиболее интересными для нападения.

Издание указывает, что хакеров интересует как информация о местонахождении кораблей, так и данные по установленным на них ракетам.

При этом атакам подвергаются как крупные производители, так и мелкие компании, связанные с военными. Так, например, в июне хакеры украли секретную информацию по сверхзвуковой противокорабельной ракете, которую планировалось устанавливать на американские подводные лодки.

Атакам, по данным собеседников WSJ, подвергались также университеты, в которых есть исследовательские лаборатории, проводящие работы в интересах Пентагона.

В официальных документах по поводу кибернападений Китай не упоминается, однако собеседники издания указывают, что на причастность Пекина указывают как характерные особенности атак (предполагается, что они ведутся с острова Хайнань), так и интерес КНР к определенным разработкам.

Китайские шпионы пытались украсть секрет американского авиадвигателя

Власти Китая не раз опровергали свою причастность к действиям хакеров.

Ранее сообщалось, что по данным СМИ, иранские спецслужбы в 2010 году смогли взломать коммуникационные системы Центрального разведывательного управления США, и используя простые поисковые запросы в Google, выявляли и проникали на сайты, которые ЦРУ использовало при общении со своими агентами. Последствия данного взлома "были катастрофическими". Несколько иранских информантов были заключены в тюрьму и казнены. В итоге агентская сеть в Иране была полностью уничтожена, уточняют бывшие сотрудники американской разведки.

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Китай, Хакеры, ВМС США, Кибератаки.
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