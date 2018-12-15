Помпео считает, что КНР должна освободить задержанных канадцев

Новости мира: Государственный секретарь США Майк Помпео призвал власти КНР освободить двух граждан Канады, которые были задержаны на текущей неделе.

Государственный секретарь США Майк Помпео обратился с призывом к руководству КНР освободить двух граждан Канады, которые были задержаны на этой неделе. Он назвал их заключение "неприемлемым".

Помпео призвал все страны мира должным образом относится к чужим гражданам и выразил мнение, что заключение этих двух канадских граждан в Китае должно закончиться.

В КНР официально подтвердили, что двое канадцев были задержаны, так как они "занимались деятельностью, которая угрожает национальной безопасности".

Правительство Китая в четверг предупредило, что пока не будет освобожден исполнительный директор Huawei Менг Ванчжоу, которого намерены экстрадировать в США по подозрению в уклонении от соблюдения санкций против Ирана, будет "месть" КНР Канаде.

Власти Китая сообщили задержание гражданина Канады Майкла Спейвора, принимавшего участие в организации встречи бывшего американского профессионального баскетболиста Денниса Родмана с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Второго канадца бывшего дипломата, а на данный момент сотрудника International Crisis Group Майкла Коврига также задержали в Китайской Народной Республике.