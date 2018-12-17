Австралию всколыхнуло мощное землетрясение

Новости мира: В районе города Перт штата Западная Австралия произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Геологическая служба США сообщает, что в районе города Перт штата Западная Австралия произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Как информирует в Twitter Геологическая служба США, очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра.

Prelim M5.6 Earthquake Western Australia Dec-16 14:26 UTC, updates https://t.co/B0GzU2sXp7 — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) 16 декабря 2018 г.

Угрозы цунами после подземных толчков не объявляли. Информации о жертвах или разрушениях также нет.

Напомним, в августе на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение, в результате которого погибло почти 100 человек. А 15 октября, на границе между Украиной и Россией в Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,7.