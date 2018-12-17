Венгрию призывают разблокировать работу Комиссии Украина-НАТО

Новости мира: В США считают, что вопрос прав венгерского нацменьшинства в Украине должен решаться на двусторонней основе.

Вопрос прав венгерского нацменьшинства в Украине, на котором сосредоточивает внимание официальный Будапешт, должен решаться на двусторонней основе и не должен никоим образом блокировать взаимодействие Украины с НАТО на фоне агрессии РФ.

Так прокомментировал ситуацию вокруг блокирования венгерской стороной заседания Комиссии Украина-НАТО спецпредставитель США по вопросам переговоров по Украине Курт Волкер.

"Венгрия сейчас блокирует отношения Украины с НАТО, и мы считаем, что это очень неприятно", - отметил представитель США в понедельник во время онлайн-брифинга из Брюсселя.

Он напомнил, что Украина - государство, которое было атаковано Россией, часть ее территории была оккупирована, причем боевые действия еще продолжаются на Донбассе. "Они (украинская сторона - ред.) стремятся к партнерству, координации и взаимодействию с Альянсом, а мы не можем запланировать встречу на министерском уровне Комиссии Украина-НАТО из-за того, что Венгрия блокирует это", - отметил представитель США.

Что касается вопроса прав национальных меньшинств, на которое обращает внимание Венгрия, Волкер назвал законным правом Будапешта обсуждать эту проблему. Он напомнил, что проблема нацменьшинств распространена во всей Европе, поэтому такие вещи заслуживают серьезного внимания.

"Этот вопрос может быть решен исключительно на двусторонней основе между Украиной и Венгрией, на основе европейских принципов, установленных в других местах. - отметил Волкер. - Я думаю, что это проблема, но также считаю, что ее можно решить".

В этой связи представитель США назвал неприемлемыми попытки Венгрии держать вопросы отношений Украины с НАТО "в заложниках" для решения двусторонней проблемы в отношении национальных меньшинств.

"Это законный вопрос, но он не должен лишать нас возможности работать с Украиной, в том числе на министерском уровне в НАТО", - подчеркнул представитель США.