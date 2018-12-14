Украина подписала соглашение с НАТО об утилизации боеприпасов

Новости мира: В Брюсселе НАТО и Украина подписали соглашение по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Украина и НАТО подписали в Брюсселе имплементационное соглашение по проекту Трастового фонда НАТО по обезвреживанию взрывоопасных предметов и противодействию самодельным взрывным устройствам. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Украина и НАТО подписали имплементационное соглашение между Кабинетом министров Украины и Организацией НАТО по поддержке и поставкам о реализации проекта трастового фонда НАТО по обезвреживанию взрывоопасных предметов и противодействию самодельным взрывным устройствам (СВУ)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это позволит начать практическую фазу сотрудничества. В рамках проекта планируется осуществить разработку нормативных документов по обезвреживанию взрывоопасных предметов и противодействию СВУ достичь совместимости привлеченных сил и средств Украины с Альянсом, развить способности защиты гражданского населения от угроз самодельных взрывных устройств.

К реализации проекта привлечены Минобороны Украины, СБУ, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, Нацполиция, Нацгвардия, Государственная специальная служба транспорта, Госпогранслужба, сообщают в пресс-службе оборонного ведомства.