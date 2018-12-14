Скачать
Пятница, 14.12.2018
Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
Украина получит кредит в размере EUR36 млн от ЕБРР и ЧБТР
Украина получит кредит в размере EUR36 млн от ЕБРР и ЧБТР
Определен лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов (Видео)
Определен лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов (Видео)
Анджелина Джоли раскрыла страшную тайну своему приемному сыну
Анджелина Джоли раскрыла страшную тайну своему приемному сыну

Украина подписала соглашение с НАТО об утилизации боеприпасов

Украина подписала соглашение с НАТО об утилизации боеприпасов
19:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: www.mil.gov.ua

Новости мира: В Брюсселе НАТО и Украина подписали соглашение по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Украина и НАТО подписали в Брюсселе имплементационное соглашение по проекту Трастового фонда НАТО по обезвреживанию взрывоопасных предметов и противодействию самодельным взрывным устройствам. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Украина и НАТО подписали имплементационное соглашение между Кабинетом министров Украины и Организацией НАТО по поддержке и поставкам о реализации проекта трастового фонда НАТО по обезвреживанию взрывоопасных предметов и противодействию самодельным взрывным устройствам (СВУ)", - говорится в сообщении.

Миссия НАТО: средства защищенной связи для ВСУ уже в самолете

Как отмечается, это позволит начать практическую фазу сотрудничества. В рамках проекта планируется осуществить разработку нормативных документов по обезвреживанию взрывоопасных предметов и противодействию СВУ достичь совместимости привлеченных сил и средств Украины с Альянсом, развить способности защиты гражданского населения от угроз самодельных взрывных устройств.

К реализации проекта привлечены Минобороны Украины, СБУ, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, Нацполиция, Нацгвардия, Государственная специальная служба транспорта, Госпогранслужба, сообщают в пресс-службе оборонного ведомства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина-НАТО, Украина, НАТО, Брюссель, Соглашение, Утилизация боеприпасов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Больницы стали получать фейковые распоряжения о военном положении
02 Приметы и суеверия на Новый год 2019: что можно, а что нельзя делать
03 Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 На выходные погода резко изменится: синоптики обещают морозы и штормовой ветер
05 Рева сообщил, кому повысят пенсию с 1 января 2019 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На выходные погода резко изменится: синоптики обещают морозы и штормовой ветер
На выходные погода резко изменится: ударят морозы
НБУ увеличил количество оснований для внеплановых инспекций
НБУ добавил основания для внеплановых инспекций
Борьба с дезинформацией: Юнкер назвал Орбана &quot;фейкотворцем&quot;
Юнкер назвал Орбана "фейкотворцем"
Ученые назвали новый фактор, определяющий пол ребенка
Ученые назвали новый фактор, определяющий пол ребенка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь