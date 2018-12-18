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Воздушное пространство Греции сегодня нарушили более ста раз

Воздушное пространство Греции сегодня нарушили более ста раз
17:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Турецкие истребители более ста раз нарушили воздушное пространство Греции.

Турецкие истребители 107 раз за день нарушили воздушное пространство Греции. Об этом сообщает Ekathimerini

"15 турецких истребителей в боевой готовности осуществили 107 нарушений воздушного пространства на северо-востоке, юго-востоке и центре Эгейского региона, а также над островами Антропофагос и Макрониси на востоке Эгейского моря в понедельник после обеда", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению греческих военных, масштаб нарушений воздушного пространства Греции сопоставим с январем 2018 года, когда министр обороны Греции Панос Камменос бросил венки в море около спорных островов Има, где в 1996 году в результате столкновений с турками погибли трое греческих военнослужащих.

Греческие ВВС перехватили 4 турецких истребителя

Как отмечается, турецкие самолеты были перехвачены в соответствии с международными правилами.

Греческая сторона считает, что турецкие истребители начали нарушать воздушное пространство в Эгейском регионе в ответ на замечание в пятницу помощника государственного секретаря США по вопросам европейских и евроазиатских стран Уэса Митчелла, который назвал Грецию "фантастическим союзником" и заявил, что Кипр имеет право на разработку собственных природных ресурсов, против чего выступает Анкара.

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Греция, Турция, Истребители.
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