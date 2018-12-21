В Конго разбился самолет Ан-26 с россиянами на борту

Новости мира: В результате авиакатастрофы с самолетом Ан-26 в Демократической Республике Конго погибли шесть человек.

Самолет Ан-26 (бортовой номер 9S-AGB), зафрахтованный местной избирательной комиссией, разбился в пятницу близ аэропорта Киншасы, столицы Демократической республики Конго, сообщает специализированный авиационный портал International Flight Network.

По его данным, никто из находившихся на борту самолета не выжил. По поступающим с места события данным, трое членов экипажа были из России.

Катастрофа произошла в гористой местности, в районе происшествия шел дождь, отмечает портал. Между тем, по данным интернет-портала "Либр Африк", самолет упал в реку, при крушении возгорания не было. Портал со ссылкой на экспертов отмечает, что самолет находился в очень плохом техническом состоянии.

"Пилоты жаловались на то, что они были вынуждены взлетать с перегретыми двигателями, что указывает на их крайнюю изношенность. Кроме того, на этом самолете было мало навигационного оборудования", - говорится в сообщении.

Напомним, пять человек пострадали в результате катастрофы военного вертолета вооруженных сил Афганистана