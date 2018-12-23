Турция направила дополнительные войска на границу с Сирией

Новости мира: К границе с Сирией направлено около 100 транспортных средств, включая навесные пикапы и оружие.

Турция отправила дополнительные войска к своей границе с Сирией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на DHA.

"Турция отправила подкрепление к своей границе с Сирией", - говорится в сообщении.

В частности, к границе было направлено около 100 транспортных средств, включая навесные пикапы и оружие.

Усиление военной активности Турции происходит спустя несколько дней после того, как президент Райджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция отложит запланированную военную операцию против курдских Отрядов народной самообороны YPG к востоку от реки Евфрат в северной Сирии на фоне вывода войск США из Сирии.

В пятницу Эрдоган заявил, что Турция возьмет на себя борьбу против ИГИЛ в Сирии, поскольку Соединенные Штаты выведут свои войска.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп приказал американским военным покинуть Сирию, поскольку победа над боевиками в стране была достигнута. По данным Пентагона, сейчас в этой стране дислоцируется около двух тысяч военнослужащих США.