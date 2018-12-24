Саиф аль-Ислам Каддафи отправил письмо Путину, рассчитывая на поддержку

Новости мира: Сын Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам обратился лично к президенту РФ и попросил о поддержке его кандидатуры на пост президента Ливии.

Саиф аль-Ислам Каддафи надеется, что Российская Федерация поддержит его кандидатуру на президентских выборах в Ливии, и отправил письмо с соответствующей просьбой президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники в России.

Также стало известно, что власти РФ уже провели переговоры с сыном Каддафи, и отметили, что в начале октября нынешнего года он встречался с замглавы российского МИДа Михаилом Богдановым, которому и передал письмо.

При этом, РФ пока не решила, кого именно собирается поддерживать на президентских выборах в Ливии. Отмечается, что сами выборы должны пройти весной следующего года, а в феврале планируется провести референдум о новой конституции страны.

Ранее сообщалось, что политика Сейф аль-Ислам Каддафи предпологает, что он договориться со сторонами конфликта в Ливии и обеспечит безопасность в стране.

Стоит отметить, что эксперты считают, что Каддафи-младшему не стоит рассчитывать на однозначную поддержку РФ. Ранее глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию при МИД Российской Федерации Лев Деньгов отмечал, что "наша позиция не равно удаленная, а равно приближенная по отношению ко всем участникам конфликта".

Также, в Москве поддерживают тесные контакты с еще одним деятелем Ливии – генералом Халифой Хафтаром, который в декабре этого года посетил столицу РФ и был принят главой Минобороны Сергеем Шойгу.