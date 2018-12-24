Скачать
Понедельник, 24.12.2018
Совфед РФ отреагировал на создание автокефальной церкви в Украине
Совфед РФ отреагировал на создание автокефальной церкви в Украине
Опубликовано письмо 19-летнего украинского пленного моряка, который был ранен
Пленный моряк написал письмо из СИЗО
Динамо может вернуть бывшего лидера
Динамо может вернуть бывшего лидера
В Хабаровском крае упал крупный метеорит
В Хабаровском крае упал крупный метеорит

Саиф аль-Ислам Каддафи отправил письмо Путину, рассчитывая на поддержку

Саиф аль-Ислам Каддафи отправил письмо Путину, рассчитывая на поддержку
15:48 Сегодня Телеграф

Новости мира: Сын Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам обратился лично к президенту РФ и попросил о поддержке его кандидатуры на пост президента Ливии.

Саиф аль-Ислам Каддафи надеется, что Российская Федерация поддержит его кандидатуру на президентских выборах в Ливии, и отправил письмо с соответствующей просьбой президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники в России.

Также стало известно, что власти РФ уже провели переговоры с сыном Каддафи, и отметили, что в начале октября нынешнего года он  встречался с замглавы российского МИДа Михаилом Богдановым, которому и передал письмо.

При этом, РФ пока не решила, кого именно собирается поддерживать на президентских выборах в Ливии. Отмечается, что сами выборы должны пройти весной следующего года, а в феврале планируется провести референдум о новой конституции страны.

Ранее сообщалось, что политика Сейф аль-Ислам Каддафи предпологает, что он договориться со сторонами конфликта в Ливии и обеспечит безопасность в стране. 

Протестующие в Ливии штурмовали офис правительства

Стоит отметить, что эксперты считают, что Каддафи-младшему не стоит рассчитывать на однозначную поддержку РФ. Ранее глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию при МИД Российской Федерации Лев Деньгов отмечал, что "наша позиция не равно удаленная, а равно приближенная по отношению ко всем участникам конфликта".

Также, в Москве поддерживают тесные контакты с еще одним деятелем Ливии – генералом Халифой Хафтаром, который в декабре этого года посетил столицу РФ и был принят главой Минобороны Сергеем Шойгу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ливия, РФ, МИД России, Владимир Путин, МИД РФ, Муаммар Каддафи, Президент РФ, Лев Деньгов, Саиф аль-Ислам Каддафи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 К чему готовиться в предновогоднюю неделю: синоптики рассказали о погоде
03 Население сокращается: Сколько людей живет в Украине
04 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (24.12 - 30.12)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Саиф аль-Ислам Каддафи отправил письмо Путину, рассчитывая на поддержку
Саиф аль-Ислам Каддафи отправил письмо Путину
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (17.12 - 23.12)
Что мы искали в Google
Протесты &quot;желтых жилетов&quot; во Франции: демонстранты напали на полицейских
"Желтые жилеты" в Париже: демонстранты напали на полицейских
Кейт Миддлтон заметили в дешевом магазине
Кейт Миддлтон заметили в дешевом магазине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь