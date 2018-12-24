Новости мира: Ожидается, что строительство газопровода "Северный поток – 2" в экономической зоне Швеции будет проводиться до лета 2019 года.

Газопровод "Северный поток – 2" достиг Швеции. Об этом 23 декабря сообщает издание "Гордон" со ссылкой на Sveriges Radio. Началась установка труб газопровода в экономической зоне Швеции в Балтийском море.

Трубы для газопровода хранятся в шведском порту Карлсхамн, ожидается, что установка будет проводиться до лета 2019 года.

По состоянию на 23 декабря уложено около 370 км газопровода "Северный поток – 2". В компании Nord Stream 2 отметили, что реализация проекта "Северный поток – 2" идет по графику.

"Северный поток – 2" – второй газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний. В "Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года.

Дания пока не разрешила прокладывать трубопровод через свою территорию. Оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход этой страны.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

12 ноября министр иностранных дел Павел Климкин и американская делегация во главе с министром энергетики США Риком Перри договорились, что страны будут совместными усилиями противодействовать реализации проекта "Северный поток – 2".

После инцидента с захватом российскими силовиками украинских военных кораблей в Черном море в Госдепартаменте отметили, что США будут говорить с Евросоюзом о возможном закрытии "Северного потока – 2".

11 декабря стало известно, что в Конгрессе США приняли резолюцию против "Северного потока – 2". 12 декабря Европейский парламент принял резолюцию, в которой критикует строительство газопровода.