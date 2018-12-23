Скачать
Воскресенье, 23.12.2018
Названы страны, которые проголосовали против новой резолюции ООН по Крыму
Названы страны, которые проголосовали против новой резолюции ООН по Крыму
Грибу суд в РФ отказал в домашнем аресте
Грибу суд в РФ отказал в домашнем аресте
Беринчик может сразиться с Ломаченко
Беринчик может сразиться с Ломаченко
Ученые выяснили, что орангутаны умнее восьмилетних детей
Ученые выяснили, что орангутаны умнее восьмилетних детей

В Финляндии уже построено 370 километров "Северного потока 2"

В Финляндии уже построено 370 километров &quot;Северного потока 2&quot;
15:02 Сегодня Телеграф По материалам: Интерфакс-Украина

Новости мира: В исключительной экономической зоне Финляндии трубоукладочное судно проводит укладку газопровода "Северный поток 2", уже построено около 370 км газопровода.

Одно из крупнейших трубоукладочных суден Pioneering Spirit в экономической зоне Финляндии начало укладывать газопровод "Северный поток 2". Эту информацию подтвердила проектная компания Nord Stream 2 AG.

Сообщается, что Pioneering Spirit продолжит укладку газопровода следом за судном Solitaire, которое начало работу в сентябре. Судно Solitaire же отправили в в южную часть Швеции, чтобы провести укладку 510-километрового участка газопровода в ближайшие месяцы. По последней информации, уже проведена укладка около 370 км газопровода.

Отмечается, что компания Allseas является владельцем и судна Pioneering Spirit длиной 382 м, шириной 124 м и экипажем 570 человек, а также судно Solitaire длиной 300 м, шириной 41 м и 420 человек экипажа.

Компании Nord Stream 2 удалось получить необходимые разрешения в четырех из пяти стран. На сегодняшний день, работы ведутся в Швеции, Финляндии, Германии и России  согласно выданным национальным разрешениям. Также ведутся строительные работы на береговых участках в России и Германии. Отмечается, что судно Audacia вчера завершило трубоукладочные работы в водах Германии.

Разногласия по "Северному потоку - 2": Экс-канцлер Германии раскритиковал США

Ранее, министр экономики Германии Петер Альтмаер выразил мнение, что осуществление российского газотранспортного проекта "Северный поток-2" может продолжиться с соблюдением интересов Укрианы.  Альтмаер подчеркнул, что после 2019 года должен сохраниться существенный уровень транзита газа из России через Украину. Берлин также ведет переговоры о диверсификации своего энергоснабжения также и за счет сжиженного природного газа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Строительство, Швейцария, Северный поток-2, Solitaire, Укладка газопровода, Pioneering Spirit, Трубоукладочное судно.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и суеверия на Новый 2019 год Желтой Земляной Свиньи
02 Рева объяснил, в чем смысл программы "муниципальная няня"
03 Новый год 2019: что можно и нельзя готовить в год Свиньи
04 На католическое Рождество синоптики обещают настоящую зимнюю погоду
05 Беринчик – Кристобаль: видео трансляция боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На католическое Рождество синоптики обещают настоящую зимнюю погоду
Погода на католическое Рождество
&quot;Бесплатная диагностика&quot; в Украине: какие услуги войдут в программу и когда
Программа "Бесплатная диагностика" в Украине
Первые местные выборы стартовали в 78 тергромадах
Первые местные выборы стартовали в 78 тергромадах
Католическое и православное: особенности празднования Рождества 2019
Католическое и православное: особенности празднования Рождества 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь