В Финляндии уже построено 370 километров "Северного потока 2"

Новости мира: В исключительной экономической зоне Финляндии трубоукладочное судно проводит укладку газопровода "Северный поток 2", уже построено около 370 км газопровода.

Одно из крупнейших трубоукладочных суден Pioneering Spirit в экономической зоне Финляндии начало укладывать газопровод "Северный поток 2". Эту информацию подтвердила проектная компания Nord Stream 2 AG.

Сообщается, что Pioneering Spirit продолжит укладку газопровода следом за судном Solitaire, которое начало работу в сентябре. Судно Solitaire же отправили в в южную часть Швеции, чтобы провести укладку 510-километрового участка газопровода в ближайшие месяцы. По последней информации, уже проведена укладка около 370 км газопровода.

Отмечается, что компания Allseas является владельцем и судна Pioneering Spirit длиной 382 м, шириной 124 м и экипажем 570 человек, а также судно Solitaire длиной 300 м, шириной 41 м и 420 человек экипажа.

Компании Nord Stream 2 удалось получить необходимые разрешения в четырех из пяти стран. На сегодняшний день, работы ведутся в Швеции, Финляндии, Германии и России согласно выданным национальным разрешениям. Также ведутся строительные работы на береговых участках в России и Германии. Отмечается, что судно Audacia вчера завершило трубоукладочные работы в водах Германии.

Ранее, министр экономики Германии Петер Альтмаер выразил мнение, что осуществление российского газотранспортного проекта "Северный поток-2" может продолжиться с соблюдением интересов Укрианы. Альтмаер подчеркнул, что после 2019 года должен сохраниться существенный уровень транзита газа из России через Украину. Берлин также ведет переговоры о диверсификации своего энергоснабжения также и за счет сжиженного природного газа.