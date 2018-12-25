Их стало слишком много: Австралия в 2019 году ужесточит контроль за дронами

Новости мира: В 2019 году в Австралии займутся "разгоном" дронов из-за их количества

Власти Австралии ведут работу по созданию новой технологии "разгона" беспилотных летательных аппаратов в будущем году и ужесточению контроля, обеспокоившись их распространенностью в общественных местах.

По словам представителя Австралийского управления безопасности гражданской авиации (CASA) Питера Гибсона (Peter Gibson), технология позволяет идентифицировать беспилотник, его серийный номер и местоположение контроллера во время полета, что позволит определить владельца. Такая технология в сочетании с новыми требованиями к регистрации должна кардинально изменить правила, касающиеся дронов. Это стало реакцией австралийских властей на многочисленные заявления и опасения общества по поводу их использования.

"В следующем году мы получим возможность определять типы беспилотников, где и как часто они используются, и, конечно, определять, не нарушают ли их владельцы установленных правил", — утверждает Гибсон.

Катализатором этого решения стал инцидент, произошедший на прошлой неделе в лондонском аэропорту Гатвик, работа которого в течение трех дней несколько раз приостанавливалась из-за полетов беспилотных летающих аппаратов. В результате почти 140 тысяч пассажиров оказались заложниками ситуации. По мнению Гибсона, это лишний раз подчеркивает важность контроля за коптерами.

В середине 2019 года представители ведомства также развернут кампанию по регистрации беспилотников, чтобы власти могли лучше отслеживать владельцев дронов и сообщать о надлежащих мерах предосторожности. По словам Гибсона, новая технология мобильного слежения будет использоваться в уже известных местах, где наблюдались беспилотные летательные аппараты. Одним из них считается мост Харбор-Бридж в Сиднее (Sydney Harbour Bridge), где в последнее время наблюдается рост числа беспилотников, работающих в запретной зоне.

Как утверждает Гибсон, в 2019 году у властей будет больше полномочий для проведения проверок безопасности, а сумма возможных будущих штрафов за нарушение правил может составить порядка семи тысяч долларов.