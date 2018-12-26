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Смерть ребенка на границе с США: Гватемала требует расследования

Смерть ребенка на границе с США: Гватемала требует расследования
05:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: Правительство Гватемалы отреагировало на смерть ребенка в центре для нелегалов в США.

МИД Гватемалы требует от США провести расследование смерти ребенка из Гватемалы в центре содержания нелегальных мигрантов в Нью-Мексико, сообщается на сайте правительства страны, передает УНН.

Власти Гватемалы рассказали, что о гибели несовершеннолетнего стало известно 25 декабря, он въехал в США вместе со своим отцом 18 декабря и позже оказался в центре содержания нелегалов.

Заключения медиков о причинах смерти ребенка еще нет, консул Гватемалы следит за ситуацией и намерен поговорить с отцом несовершеннолетнего, чтобы выслушать его версию.

Как отмечалось, восьмилетний ребенок из Гватемалы, задержанный американскими властями вместе с отцом при попытке нелегального пересечения границы США с Мексикой, умер. Об этом сообщил агентство Associated Press со ссылкой на Таможенно-пограничную службу США.

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Мигранты, США, Гватемала, Нью-Мексико.
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