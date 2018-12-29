У побережья Филиппин произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами

Новости мира: На острове Минданао к юго-востоку от Филиппин произошло мощное землетрясение, существует угроза цунами для частей Тихого океана.

К юго-востоку от Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,9. Как сообщает Геологическая служба США (USGS), его эпицентр располагался в 84 км к югу-востоку от города Пундагитан на острове Минданао, передает kommersant.

Очаг залегал на глубине 59,8 км. Подземные толчки зафиксированы сегодня утром.

По данным Тихоокеанского центра предупреждения цунами (PTWC), магнитуда землетрясения у берегов Филиппин составила 7,2. Отмечается, что угроза цунами существует для частей Тихого океана, расположенных в пределах 300 км от эпицентра, угрозы цунами для Гавайев нет.

Как сообщалось ранее, в Италии по прошествии двух дней после извержения самого большого и наиболее активного вулкана Этна в Европе и землетрясения 26 декабря, в небо выбросился огромный столб пепла. По последним данным пострадали 30 человек, еще 10 госпитализировали. Также разрушены дома и церкви.