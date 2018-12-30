Шторм на Филиппинах: стихия забрала более 20 жизней

Новости мира: В воскресенье от шторма на Филиппинах погибло 22 человека.

Количество жертв шторма, который разразился на Филиппинах в минувшие выходные, составляет 22 человека. Об этом сообщает AFP.

"В воскресенье от шторма, который обрушился в выходные центральные филиппинские острова, погибли 22 человека", - говорится в сообщении.

По словам представителей гражданской обороны, в районе Бикол погибли по меньшей мере 16 человек, и шестеро человек погибли в Восточных Висаях.

"Большинство (разрушенных) районов все еще находится под водой. Мы отправляем военных и резиновые лодки для спасения семей. В некоторых районах наводнения достигли крыш домов", - сказал Клаудио Юкот, руководитель отдела гражданской обороны региона Бикол.