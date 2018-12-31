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Ярко и незабываемо: Австралия встретила Новый Год грандиозными салютами
В Австралии в 15:00 по киевскому времени встретили Новый Год, в Сиднее устроили грандиозное шоу фейерверков.
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