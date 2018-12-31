Новая Зеландия уже отметила приход Нового года 2019

Новости мира: В Новой Зеландии уже отметили приход Нового 2019 года, первыми завершение 2018 года уже отпраздновали Самоа и Кирибати.

Новая Зеландия - второе место в мире, куда уже пришел Новый 2019 год свиньи. Так, только что завершился праздничный отсчет, и в Новой Зеландии отметили приход Нового года.

Отметим, первое место, где уже успели отпраздновать завершение 2018 года - тихоокеанские государства Самоа и Кирибати. Там Новый Год отпраздновали час назад (в 12:00 по Киеву - ред.).

Следующей праздновать будет Австралия - там официальный 2019-год начнется в 15:00 по киевскому времени.

A very happy new year to all our readers in Australia and New Zealand! May 2019 bring all the cheer in your lives pic.twitter.com/RscLQggJtv — Hip Hop N More (@HipHopNMore) 31 декабря 2018 г.

Как сообщалось ранее, на новогоднюю ночь 31 декабря в западных областях Украины ожидаются осадки в виде дождей с мокрым снегом, на востоке ожидаются снегопады. На западе ожидаются осадки в виде мокрого снега, температура воздуха ночью -1...+2. На востоке страны в Луганской и Донецкой обл. пройдет снег, ночью столбики термометров покажут -6...-9. В центральных областях без осадков, ночная температура воздуха -2...-4 градуса. На севере страны осадки также не ожидаются, температура воздуха ночью -2...-9. В южных областях будет немного теплее и без осадков, температура воздуха ночью +1...-3.