Новая Зеландия уже отметила приход Нового года 2019

Новая Зеландия - второе место в мире, куда уже пришел Новый 2019 год свиньи. Так, только что завершился праздничный отсчет, и в Новой Зеландии отметили приход Нового года.

Отметим, первое место, где уже успели отпраздновать завершение 2018 года - тихоокеанские государства Самоа и Кирибати. Там Новый Год отпраздновали час назад (в 12:00 по Киеву - ред.).

Следующей праздновать будет Австралия - там официальный 2019-год начнется в 15:00 по киевскому времени.

A very happy new year to all our readers in Australia and New Zealand! May 2019 bring all the cheer in your lives pic.twitter.com/RscLQggJtv

— Hip Hop N More (@HipHopNMore) 31 декабря 2018 г.