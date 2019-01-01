Жители Канады смогли пронаблюдать в небе редкое явление

Новости мира: В Канаде наблюдали редкую световую природную аномалию.

Жители столицы канадской провинции Манитоба город Виннипег стали свидетелями редкого природного явления - световых столбов.

Как видно на опубликованных в соцсетях фотографиях, от всех искусственных освещенных объектов на несколько сотен метров вверх поднимались яркие лучи.

Some phenomenal night sky optics overlooking the Red River in Winnipeg tonight. pic.twitter.com/DL2TZ46knB — Dana Hatherly (@dana_hatherly) 30 декабря 2018 г.

Как пояснил CBC News менеджер планетариума в музее Манитобы Скот Янг, подобное явление наблюдается в случае очень редкого совпадения показателей влажности, силы ветра и температуры. В таком случае в атмосфере формируются кристаллы правильной шестиугольной формы, которые отражают искусственный свет.

"Этот процесс похож на парашют или перо, которое падает на землю. Эти кристаллы медленно спускаются и, если их формируется достаточно много в короткий промежуток времени и в одном месте, они действуют по принципу зеркала", - рассказал Янг.

По его словам, вскоре это явление может повториться, если погодные условия не претерпевают существенных изменений.

Кроме виннипеговцев, увидеть явление смогли также жители других южных регионов Манитобы.