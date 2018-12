Жители Канады смогли пронаблюдать в небе редкое явление

Жители столицы канадской провинции Манитоба город Виннипег стали свидетелями редкого природного явления - световых столбов.

Как видно на опубликованных в соцсетях фотографиях, от всех искусственных освещенных объектов на несколько сотен метров вверх поднимались яркие лучи.

Light pillars look great on garbage hill in Winnipeg, Canada #winnipeg #lightpillars #garbagehill pic.twitter.com/qRHlioosn7

— Roger Rempel (@viewfromspace) 30 декабря 2018 г.