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Генсек ООН: Опасности существуют, однако я вижу и поводы к оптимизму

Генсек ООН: Опасности существуют, однако я вижу и поводы к оптимизму
06:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Генсек ООН поздравил мир с Новым годом и призвал к оптимизму.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поздравил мир с Новым годом и выразил надежду, что несмотря на опасности, которые сохраняются, в 2019 году есть и поводы для оптимизма.

Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном на официальной странице ООН в Твиттере.

"Год назад я давал красное предупреждение миру. Опасности существуют, однако я вижу и поводы к оптимизму", - заявил он.

 

Гутерреш призвал приложить усилия для реализации оптимистичных ожиданий и лучшего будущего для всех. В частности, Генеральный секретарь заверил, что в следующем году организация продолжит внедрение Целей устойчивого развития ООН на 2015-2030 годы.

Он также подчеркнул, что там и тогда, когда сотрудничество действительно действует, от этого выиграют все.

 

Наконец, Генсек ООН пожелал всем счастливого Нового года.

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ООН, Поздравление, Новый год, Антониу Гутерреш.
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