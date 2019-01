Генсек ООН: Опасности существуют, однако я вижу и поводы к оптимизму

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поздравил мир с Новым годом и выразил надежду, что несмотря на опасности, которые сохраняются, в 2019 году есть и поводы для оптимизма.

Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном на официальной странице ООН в Твиттере.

"Год назад я давал красное предупреждение миру. Опасности существуют, однако я вижу и поводы к оптимизму", - заявил он.

