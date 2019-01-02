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Новый президент Бразилии официально вступил в должность

Новый президент Бразилии официально вступил в должность
08:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Жаир Болсонару, победивший минувшей осенью на выборах президента Бразилии, официально вступил в должность главы государства.

Жаир Болсонару, избранный президентом Бразилии в октябре 2018 года по итогам второго тура выборов, во вторник официально вступил в должность главы государства, сообщает бразильское ТВ.

Близ дворца Планалту - официальной резиденции президента - собрались тысячи сторонников Ж.Болсонару. Они держали в руках флаги Бразилии.

Сам Ж.Болсонару вместе с супругой Мишель прибыли на церемонию в автомобиле Rolls-Royce в сопровождении автоколонны, полицейских на лошадях и сотрудников службы безопасности, следовавших за автомобилем пешком.

Меры безопасности в столице Бразилии в день инаугурации были усилены по требованию самого Ж.Болсонару, который подвергся нападению во время избирательной кампании в сентябре прошлого года.

Срок мандата президента Бразилии составляет четыре года.

Ж.Болсонару стал первым президентом страны, придерживающимся ультраправых взглядов, после падения военной диктатуры в 1985 году. Он победил на выборах, баллотировавшись от ультраправой Социал-либеральной партии Бразилии.

Ж.Болсонару 63 года. В политике Ж.Болсонару оказался после падения военного режима, во времена которого он был военнослужащим. На протяжении 27 лет политической карьеры он девять раз менял партии и семь раз избирался депутатом Нацконгресса страны.

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Его основное послание своим избирателям заключалось в том, что Бразилии нужна "железная рука", которой он готов стать, чтобы избавить страну от коррупции и бюрократии, насилия, нищеты и прочих проблем, в которых погрязло государство.

Он также известен в Бразилии бескомпромиссными высказываниями в адрес религиозных и сексуальных меньшинств, сторонников левых партий и женщин. Кроме того, он неоднократно с симпатией высказывался о годах диктатуры. Практически треть его кабинета министров являются бывшими военнослужащими.

Кроме того, Ж.Болсонару заявил о намерении последовать примеру США и выйти из Парижского климатического соглашения 2015 года, а также перенести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

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Бразилия, Планалту, Президент Бразилии, Жаир Болсонару.
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