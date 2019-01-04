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Таиланд ожидает ураган Пабук: объявлена наивысшая готовность

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Таиланд ожидает ураган Пабук: объявлена наивысшая готовность
11:05 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: Власти Таиланда усиленно готовятся к надвигающемся урагане Пабук, объявив наивысшую готовность.

На Таиланд надвигается потенциально очень сильный ураган Пабук, в округе Пак Пхананг уже объявили о наивысшей готовности, сообщает Bangkok Post.

«Начальник округа Пак Пхананг в Накхонситхаммарате объявил состояние наивысшей готовности в связи с приближающимся Пабуком, поскольку тот набирает скорость», - говорится в сообщении.

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Более тысячи уже эвакуированных поселили в главном приюте муниципалитета, а для остальных местные власти готовят помещения школ.

Ураган Пабук ожидается в пятницу, 4 января, но подготовка к нему началась уже 3 января. За это время из прибрежных районов эвакуировали уже 30 тысяч человек.

МИД Украины не советует сейчас отдыхать в Таиланде

МИД Украины предупреждал украинцев о надвигающимся урагане и призвал отменить поездки в Таиланд на неопределенный срок.

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Таиланд, Пабук, Пак Пхананг, Ураган Пабук.
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