Малайзийский король снял с себя полномочия и возвращается в Келантан

Новости мира: Султан малазийского штата Келантан сложил с себя полномочия короля Малайзии.

Король Малайзии Мухаммед Пятый в воскресенье сложил с себя полномочия главы государства, сообщает сингапурская газета The Straits Times со ссылкой на королевский дворец.

В соответствии с законодательством Малайзии должность короля является выборной. Главу государства выбирают сроком на пять лет из девяти султанов - правителей штатов. Мухаммед Пятый - султан малазийского штата Келантан.

"Его величество готовится вернуться в Келантан для того, чтобы быть вместе с народом Келантана ради его спокойствия и развития", - говорится в заявлении королевского дворца.