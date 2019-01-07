В Венесуэле обвинили США в попытке организации государственного переворота

Новости мира: МИД Венесуэлы вновь обвинил США в намерении устроить государственный переворот.

МИД Венесуэлы заявил, что США пытаются подорвать мир и стабильность в стране, а также настраивают правительства стран региона против Каракаса. Об этом говорится в обнародованном в воскресенье документе МИД Венесуэлы, передает УНН.

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла сообщает международному сообществу еще об одной попытке правительства США организовать государственный переворот против законного и демократического правительства президента Николаса Мадуро путем непризнания законных и демократических институтов венесуэльского государства", - указывается в документе.

По мнению Каракаса, Вашингтон также отдает приказы "подчиняющимся ему правительствам региона", чтобы "расширить блокаду по отношению к народу Венесуэлы".

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино в субботу сообщил, что Соединенные штаты считают Национальную ассамблею (однопалатный парламент) Венесуэлы единственным легитимным институтом в стране. Этот законодательный орган находится под контролем политических противников Мадуро, однако он уже несколько лет исключен из процесса принятия решений. В июле 2017 Венесуэле по решению главы государства была созвана Конституционная ассамблея, куда не вошел ни один представитель оппозиции. Большинство государств региона ее не признают.

Накануне, Национальная ассамблея Венесуэлы объявила нелегитимным второй президентский срок Николаса Мадуро.