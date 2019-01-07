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Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Судане

Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Судане
06:36 Сегодня Телеграф Анадолу Фото: Твиттер

Новости мира: В Судане против демонстрантов применили слезоточивый газ

Полиция применила слезоточивый газ против группы протестующих в столице Судана Хартуме.

Как сообщается, демонстранты требовали отставки президента страны Омара аль-Башира.

Манифестанты пытались проследовать к президентскому дворцу, чтобы передать меморандум, призывающий к отставке главы государства.

В Судане уже девятнадцатый день продолжаются массовые протесты против ухудшения экономической ситуации в стране.

 

Участники акций протеста жгут покрышки на улицах городов и пытаются противостоять сотрудникам сил безопасности.

Число погибших в ходе акций протеста против ухудшения экономической ситуации в Судане достигло 19, раненых - 406. Оппозиция заявляет гораздо большем числе погибших и пострадавших.

Протесты в Судане вспыхнули на фоне роста цен на хлеб, топливо и высокой инфляции.

В связи с протестами власти ввели чрезвычайное положение в ряде районов страны.

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Судан, Протесты, Слезоточивый газ.
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