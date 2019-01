Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Судане

Полиция применила слезоточивый газ против группы протестующих в столице Судана Хартуме.

Как сообщается, демонстранты требовали отставки президента страны Омара аль-Башира.

Манифестанты пытались проследовать к президентскому дворцу, чтобы передать меморандум, призывающий к отставке главы государства.

В Судане уже девятнадцатый день продолжаются массовые протесты против ухудшения экономической ситуации в стране.

#Sudan security forces use tear gas against hundreds of protesters in Khartoum on day Sudanese Professionals’ Association call for procession toward Palace pic.twitter.com/tZVpC1JiDH

— Isma'il Kushkush (@ikushkush) 6 января 2019 г.