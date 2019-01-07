ЦИК Конго вновь откладывает оглашение результатов выборов

Новости мира: В Конго перенесли объявление результаты президентских выборов.

Избирательная комиссия в Демократической Республике Конго перенесла обнародование результатов выборов, поскольку еще не получила половину бюллетеней.

Об этом сообщает DW.

"Власти Демократической Республики Конго (ДРК) отложила обнародование результатов президентских выборов, которое было запланировано на воскресенье, 6 января". - говорится в сообщении.

Председатель Национальной избирательной комиссии Корнель Нангаа заявил, что результаты голосования будут объявлены на следующей неделе.

По его словам, к этому времени избирательная комиссия получила лишь около половины бюллетеней.

Накануне католическая церковь призвала обнародовать результаты голосования. Она утверждает, что имеет данные с избирательных участков, согласно которым победитель выборов уже определен, но не назвала его имя. В письме к председателю избирательной комиссии епископы предупредили о возможности беспорядков в стране, если будут опубликованы фальсифицированные результаты выборов.

"Избирательная комиссия будет нести за это ответственность", - говорится в заявлении Епископской конференции.