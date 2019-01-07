"Восстановление демократии": в Габоне произошел военный переворот

Военные западноафриканской страны Габон заявили о захвате власти с целью "восстановления демократии".
Об этом сообщает ВВС.
«Солдаты в западноафриканской стране говорят, что совершили государственный переворот для восстановления демократии», - говорится в сообщении.
Захват произошел сегодня в 4:30 по местному времени в столице страны Либервиле. Солдаты захватили национальную радиостанцию, чтобы прочитать короткое заявление о создании «Национального совета по восстановлению».
The street of Libreville right now pic.twitter.com/BpEDbblmfV
— #Kwatadiary #237 (@GrandvFranklin) 7 января 2019 г.
Как отмечает издание, теперь на улицах Либервиля можно увидеть танки и военные автомобили.
Как известно, Габон, на западном побережье Центральной Африки с 2009 года возглавляет президент Али Бонго Ондимба, который перенял власть от своего отца Омара Бонго. В октябре Али перенес инсульт и сейчас находится на лечении в Марокко.