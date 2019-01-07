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"Восстановление демократии": в Габоне произошел военный переворот

&quot;Восстановление демократии&quot;: в Габоне произошел военный переворот
12:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Габоне произошел военный переворот, на улицах множество военной техники.

Военные западноафриканской страны Габон заявили о захвате власти с целью "восстановления демократии".

Об этом сообщает ВВС.

«Солдаты в западноафриканской стране говорят, что совершили государственный переворот для восстановления демократии», - говорится в сообщении.

Захват произошел сегодня в 4:30 по местному времени в столице страны Либервиле. Солдаты захватили национальную радиостанцию, чтобы прочитать короткое заявление о создании «Национального совета по восстановлению».

Как отмечает издание, теперь на улицах Либервиля можно увидеть танки и военные автомобили.

Как известно, Габон, на западном побережье Центральной Африки с 2009 года возглавляет президент Али Бонго Ондимба, который перенял власть от своего отца Омара Бонго. В октябре Али перенес инсульт и сейчас находится на лечении в Марокко.

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Все по теме:

Габон, Либревиль, Военный переворот, Государственный поворот.
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