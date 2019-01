"Восстановление демократии": в Габоне произошел военный переворот

Военные западноафриканской страны Габон заявили о захвате власти с целью "восстановления демократии".

Об этом сообщает ВВС.

«Солдаты в западноафриканской стране говорят, что совершили государственный переворот для восстановления демократии», - говорится в сообщении.

Захват произошел сегодня в 4:30 по местному времени в столице страны Либервиле. Солдаты захватили национальную радиостанцию, чтобы прочитать короткое заявление о создании «Национального совета по восстановлению».

The street of Libreville right now pic.twitter.com/BpEDbblmfV

— #Kwatadiary #237 (@GrandvFranklin) 7 января 2019 г.