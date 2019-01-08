Протесты в Судане: За три недели задержано свыше 800 демонстрантов

Новости мира: В Судане задержано более 800 участников протеста.

За три недели массовых антиправительственных демонстраций в Судане были задержаны 816 протестующих, об этом сообщил в ходе выступления в парламенте глава МВД страны Ахмед Билаль Осман. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АА.

Осман обвинил участников протестов в совершении актов вандализма, насилии и нанесении ущерба государственной собственности.

Глава ведомства подчеркнул, что правительство не допустит насильственной смены власти в стране.

Накануне полиция применила слезоточивый газ против группы протестующих в столице Судана Хартуме.

Как сообщается, демонстранты требовали отставки президента страны Омара аль-Башира. Манифестанты пытались проследовать к президентскому дворцу, чтобы передать меморандум, призывающий к сложению полномочий главы государства.

В Судане с 19 декабря продолжаются массовые протесты против ухудшения экономической ситуации в стране.

Участники акций протеста жгут покрышки на улицах городов и пытаются противостоять сотрудникам сил безопасности.

Число погибших в ходе акций протеста против ухудшения экономической ситуации в Судане достигло 19, раненых - 406. Оппозиция заявляет гораздо большем числе погибших и пострадавших.

Протесты в Судане вспыхнули на фоне роста цен на хлеб, топливо и высокой инфляции.

В связи с протестами власти ввели чрезвычайное положение в ряде районов страны.