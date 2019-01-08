Два пассажирских поезда столкнулись в ЮАР: множество пострадавших

Новости мира: В ЮАР столкнулись два пассажирских поезда, спасатели достают людей из обломков.

В столице Южно-Африканской Республики - Претории - столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего по меньшей мере три человека погибли, более 200 получили ранения.

Об этом сообщает издание Mirror.

"По меньшей мере три человека погибли и более 200 человек ранены в ужасной аварии с участием двух пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

An official briefs the Mayor @SollyMsimanga at the scene of the Mountain View train crash. pic.twitter.com/jIDdUAw8RS — Yusuf Abramjee (@Abramjee) 8 января 2019 г.

Two killed, 200 injured in Pretoria #TrainCrash Emergency services personnel rescue patients from the Metro rail crash at Mountain view Station in West of Pretoria. Video: Oupa Mokoena/African News Agency pic.twitter.com/b3QD0gJM6A — Cape Argus (@TheCapeArgus) 8 января 2019 г.

Как отмечается, в поездах на момент аварии находилось около 800 человек.

Один из поездов сошел с рельсов. Спасатели пытаются добраться до пострадавших пассажиров, оказавшихся среди обломков поездов.

Причина аварии пока неизвестна, полиция открыла расследование.

Детали инцидента выясняются.