Два пассажирских поезда столкнулись в ЮАР: множество пострадавших

В столице Южно-Африканской Республики - Претории - столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего по меньшей мере три человека погибли, более 200 получили ранения.

Об этом сообщает издание Mirror.

"По меньшей мере три человека погибли и более 200 человек ранены в ужасной аварии с участием двух пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

An official briefs the Mayor @SollyMsimanga at the scene of the Mountain View train crash. pic.twitter.com/jIDdUAw8RS

— Yusuf Abramjee (@Abramjee) 8 января 2019 г.