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Два пассажирских поезда столкнулись в ЮАР: множество пострадавших

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Два пассажирских поезда столкнулись в ЮАР: множество пострадавших
12:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В ЮАР столкнулись два пассажирских поезда, спасатели достают людей из обломков.

В столице Южно-Африканской Республики - Претории - столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего по меньшей мере три человека погибли, более 200 получили ранения.

Об этом сообщает издание Mirror.

"По меньшей мере три человека погибли и более 200 человек ранены в ужасной аварии с участием двух пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

 

Как отмечается, в поездах на момент аварии находилось около 800 человек.

Один из поездов сошел с рельсов. Спасатели пытаются добраться до пострадавших пассажиров, оказавшихся среди обломков поездов.

Причина аварии пока неизвестна, полиция открыла расследование.

Детали инцидента выясняются.

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ЮАР, Поезд, Железная дорога.
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