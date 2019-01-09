Колумбия вводит санкции против Венесуэлы

Новости мира: Богота намерена в ближайшие дни ввести политические санкции против Каракаса.

Колумбия планирует в ближайшие дни ввести политические санкции против Венесуэлы.

Об этом заявил министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо на пресс-конференции в Боготе, сообщает El Espectador

"Колумбия будет добиваться введения санкционных мер, согласованным на недавнем заседании Группы Лимы. Мы будем действовать в соответствии с нашими обязательствами, а также придерживаясь линии, определенной совместно с другими странами Группы Лимы, - как с политической точки зрения, так и с точки зрения введения конкретных мероприятий", - сказал Трухильо.

По его словам, Богота намерена ввести "целенаправленные меры" против лиц, близких к режиму Николаса Мадуро.

В то же время глаава колумбийского МИД подчеркнул, что Колумбия никогда не поддержит военное вмешательство, а только политические и дипломатические санкции.