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Власти Мексики спровоцировали топливный кризис

Власти Мексики спровоцировали топливный кризис
17:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Борьба властей Мексики с хищением нефтепродуктов спровоцировала топливный кризис.

Мексика столкнулась с дефицитом бензина в связи с предпринятыми властями страны мерами по борьбе с хищением топлива.

Несколько мексиканских штатов сообщили о нехватке бензина еще 31 декабря, пишет Mexico News Daily. К настоящему времени кризис добрался до столицы страны, и местные сенаторы потребовали от министра энергетики Росио Нахле и главы госкомпании Petroleos Mexicanos Октавио Ромеро объяснить, каким образом, они намерены бороться с возникшей проблемой.

Не менее шести заправочных станций в Мехико заявили о недостатке бензина, что спровоцировало панику и ажиотажный спрос. С нехваткой топлива столкнулись и три мексиканских аэропорта, написал в микроблоге в Twitter руководитель национальной комиссии по воздушным перевозкам Canaero Родриго Перез-Алонсо.

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что создавшаяся ситуация является результатом новой стратегии правительства по борьбе с хищением нефтепродуктов.

Pemex, несущая серьезные убытки из-за несанкционированного подключения к ее трубопроводам, сделала ставку на использование танкеров для транспортировки топлива, что и привело к кризису.

По словам президента, эта борьба займет некоторое время, и поставки бензина начнут нормализоваться шаг за шагом.

"У нас достаточно бензина, проблем с этим нет, вопрос в его распределении, - заявил президент. - В худшем случае трубопроводные поставки будут восстановлены".

Pemex сообщила в Twitter, что располагает достаточными запасами бензина в Мехико, которые удовлетворят спрос.

В конце декабря прошлого года правительство Мексики объявило о привлечении 4 тыс. военнослужащих для защиты нефтеперерабатывающих предприятий и нефтехранилищ.

Ранее Pemex сообщила, что за период с января по октябрь 2018 года было выявлено 12,581 тыс. случаев несанкционированного подключения к трубопроводам на территории Мексики, что на 45% больше, чем годом ранее.

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Бензин, Мексика, Дефицит.
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