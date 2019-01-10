Скачать
Четверг, 10.01.2019

Мужчину напугала ужасная находка внутри телефона (Видео)

Житель Австралии обнаружил настенный телефон, под завязку набитый тараканами. Соответствующее видео мужчина опубликовал на своей странице в Facebook. По словам мужчины, он обратил внимание на грязное неработающее устройство, которое висело на стене, решил посмотреть, что внутри, и снял крышку. Под ней оказались десятки мертвых насекомых. Мужчина воспользовался отверткой, чтобы извлечь их из телефона, и снял процесс на видео. Известно, что большую часть свободного места заполняли останки крупных тараканов длиной более трех сантиметров, которые слиплись между собой.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Австралия, Тараканы, Видео, Телефон.
14:55 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь