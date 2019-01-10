Мужчину напугала ужасная находка внутри телефона (Видео)

Житель Австралии обнаружил настенный телефон, под завязку набитый тараканами. Соответствующее видео мужчина опубликовал на своей странице в Facebook. По словам мужчины, он обратил внимание на грязное неработающее устройство, которое висело на стене, решил посмотреть, что внутри, и снял крышку. Под ней оказались десятки мертвых насекомых. Мужчина воспользовался отверткой, чтобы извлечь их из телефона, и снял процесс на видео. Известно, что большую часть свободного места заполняли останки крупных тараканов длиной более трех сантиметров, которые слиплись между собой.