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Африканские страны призвали Конго пересчитать голоса на президентских выборах

Африканские страны призвали Конго пересчитать голоса на президентских выборах
20:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Африканский блок призвал Конго провести перерасчет голосов на президентских выборах для того, чтобы обеспечить легитимность будущего правительства.

Африканские страны призывают Конго пересчитать голоса на президентских выборах, чтобы обеспечить легитимность будущей власти. Об этом сообщает Reuters.

"Африканский блок призвал Демократическую Республику Конго в воскресенье пересчитать голоса, отданные на плохо организованных президентских выборах, чтобы обеспечить легитимность будущего правительства и предотвратить массовые беспорядки", - говорится в сообщении.

Голосование 30 декабря должно было ознаменовать первую демократическую передачу власти в Конго за 59 лет независимости и начало новой эры после 18 лет хаотичного правления президента Джозефа Кабилы. Но многочисленные нарушения во время голосования омрачили разговоры о демократическом прогрессе.

В Конго лидер оппозиции победил на президентских выборах

Вмешательство Южного африканского сообщества развития (SADC), в который входят региональные союзники Киншасы, такие как Южная Африка и Ангола, может подтолкнуть власть к рассмотрению обвинений, которые выдвигают некоторые участники гонки. Как сообщалось, лидер оппозиции Демократической республики Конго Феликс Тшисекеди победил на президентских выборах.

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Все по теме:

Конго, Призыв, Легитимность, Африканские страны, Перерасчет голосов, Будущее правительство.
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