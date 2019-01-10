В Конго лидер оппозиции победил на президентских выборах

Новости мира: ЦИК Демократической республики Конго объявила, что лидер оппозиции Феликс Тшисекеди победил на президентских выборах.

Лидер оппозиции Демократической республики Конго Феликс Тшисекеди победил на президентских выборах.

Об этом объявила избирательная комиссия республики, сообщает Reuters.

"Феликс Тшисекеди Чиломбо в предварительном порядке объявлен избранным президентом Демократической Республики Конго", - заявил глава избиркома Корнель Нангаа.

Тшисекеди получил 38,57% голосов избирателей, всего на выборах голосовало более 18 миллионов человек.

Как отмечает издание, кандидат оппозиции Мартин Файулу, занявший второе место, отверг результат как "избирательный переворот".

Президентские выборы в Конго прошли 30 декабря 2018 года. Изначально объявление результатов было запланировано на 6 января, однако его перенесли, так как избирательна комиссия вовремя не получила все бюллетени.