В Конго лидер оппозиции победил на президентских выборах

Лидер оппозиции Демократической республики Конго Феликс Тшисекеди победил на президентских выборах.
Об этом объявила избирательная комиссия республики, сообщает Reuters.
"Феликс Тшисекеди Чиломбо в предварительном порядке объявлен избранным президентом Демократической Республики Конго", - заявил глава избиркома Корнель Нангаа.
Тшисекеди получил 38,57% голосов избирателей, всего на выборах голосовало более 18 миллионов человек.
Как отмечает издание, кандидат оппозиции Мартин Файулу, занявший второе место, отверг результат как "избирательный переворот".
Президентские выборы в Конго прошли 30 декабря 2018 года. Изначально объявление результатов было запланировано на 6 января, однако его перенесли, так как избирательна комиссия вовремя не получила все бюллетени.