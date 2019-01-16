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Теракт в Кении: число жертв возросло до 15

Теракт в Кении: число жертв возросло до 15
07:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter Kwale People

Новости мира: В Кении в результате вооруженного нападения на отель в Найроби число погибших достигло 15 человек.

По меньшей мере, 15 человек погибли во время теракта на территории гостиничного комплекса в Найроби, сообщает Associated Press со ссылкой на очевидца.

По данным полицейского, который говорил на условиях анонимности, 15 тел были доставлены в морг.

Как сообщается, среди жертв теракта один гражданин США и гражданин Великобритании. Другие одиннадцать погибших - граждане Кении. У двух жертв не было при себе документов, поэтому установить их гражданство не удалось.

Взрыв прогремел на территории комплекса, где расположен отель, банки и офисные помещения, в столице Кении. Также поступали данные о стрельбе. В полиции расценивают нападение как теракт. Ответственность за атаку взяла на себя исламистская террористическая группировка "Аш-Шабаб".

Напомним, ранее сообщалось, что в Найроби нейизвестные напали на отель DusitD2 Hotel и ресторан при этом отеле Secret Garden. В результате чего погибли 5 человек.

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Теракт, Кения, Найроби, Теракт в Кении, Взрыв в Кении.
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