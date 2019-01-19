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Канада решит вопрос с допуском Huawei к строительству 5G-сети без учета угроз Китая

Канада решит вопрос с допуском Huawei к строительству 5G-сети без учета угроз Китая
02:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Канада не согласится на давление Китая касаемо Huawei.

Канада примет собственное решение без учета угроз Китая относительно допуска Huawei к развитию инфраструктуры 5G в стране.

Об этом заявил журналистам министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл, пишет CBC News.

"Мы понимаем, что подобные комментарии будут появляться в процессе, но мы будем делать собственные оценки на основе того, что правильно для Канады, и не будем удерживаться от принятия правильного решения", - прокомментировал Гудейл слова посла Китая в Канаде, который пригрозил "последствиями" в случае запрета Huawei участвовать в конкурсе на создание сети 5G.

При этом он не сказал, когда следует ожидать окончательное решение Канады.

"Мы проведем надлежащий анализ и примем окончательное решение, которое будет соответствовать национальным интересам Канады", - отметил министр.

Гудейл подчеркнул, что Канада "не будет компрометировать свою национальную безопасность" и добавил, что его страна в своем решении учтет подходы к этому вопросу своих союзников.

"Другие государства обнародовали свои взгляды и их мнение является важным для нас. Мы все это внимательно учтем в собственном процессе принятии решения", - подытожил министр.

По его словам, Австралия тоже получала угрозы Китая, когда проводила собственный анализ безопасности рисков допуска Huawei к развитии 5G.

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Напомним: на этой неделе посол Китая в Канаде Ли Шайе собрал в помещении дипломатической миссии в Оттаве пресс-конференция и предупредил о возможных последствиях для Канады в случае наложения запрета на участие компании Huawei в создании сети пятого поколения в стране.

Как известно, ранее компания Huawei была вытеснена с американского рынка, а правительства Австралии и Новой Зеландии запретили ей строить сети 5G.

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Китай, Канада, Huawei, 5G сеть.
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