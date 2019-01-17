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В США подозревают Huawei в краже коммерческой тайны

В США подозревают Huawei в краже коммерческой тайны
10:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: США ведут уголовное расследование в отношении Huawei, подозревая ее в краже торговых секретов.

Федеральная прокуратура США проводит уголовное расследование в отношении китайской Huawei Technologies Co. по подозрению в краже ею коммерческих секретов у американских деловых партнеров, включая оператора мобильной связи T-Mobile US Inc., пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Расследование находится на поздней стадии, и в скором времени федеральный прокурор может предъявить обвинения Huawei, отмечают источники.

Уголовное расследование было спровоцировано рядом гражданских исков, поданных против Huawei, включая иск T-Mobile, обвинившей китайскую компанию в краже технологии тестирования смартфонов.

T-Mobile подала иск к Huawei в 2014 году. На тот момент китайская компания была поставщиком мобильных телефонов для американского оператора связи, который разработал робота для тестирования качества смартфонов, получившего название Tappy.

В иске T-Mobile говорится, что в период сотрудничества двух компаний сотрудники Huawei задавали вопросы о деталях устройства робота и неоднократно пытались заполучить информацию о некоторых технологиях. Два сотрудника Huawei незаконно делали фотографии робота в тестовой лаборатории, а один из сотрудников пытался вынести из лаборатории важную деталь устройства, сообщила T-Mobile.

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Сотрудник, планировавший вынести деталь в сумке из-под ноутбука, признался, что R&D команда Huawei рассчитывала, что исследование этого компонента позволит китайской компании улучшить собственную разработку аналогичного устройства.

"С учетом серьезных нарушений условий контракта с T-Mobile, допущенных Huawei, а также кражи торговых секретов, T-Mobile была вынуждена прекратить сотрудничество по поставке смартфонов с Huawei, понеся существенные расходы", - говорится в иске американской компании.

Технология T-Mobile, которой незаконно завладела Huawei, использовалась китайской компании для получения коммерческой выгоды объемом в сотни миллионов долларов, отмечают в T-Mobile.

В Huawei отмечают, что обвинения в краже технологии T-Mobile являются необоснованными, поскольку Tappy не являлся секретным. Видео работы робота можно найти на YouTub, а детали его дизайна и спецификаций указаны в нескольких патентах, отмечают в Huawei.

В 2017 году суд присяжных принял решение по иску в пользу американской компании, посчитав, что Huawei нарушила условия контракта с T-Mobile, и наложил на китайскую компанию штраф в размере $4,8 млрд.

Huawei столкнулась с массой проблем за последнее время. Компания по сути лишилась контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования в США на фоне обвинений в том, что это оборудование используется для сбора информации в интересах властей КНР, а также оказалась отрезанной от ряда других ключевых для нее рынков.

Шпионские скандалы: Технику Huawei могут запретить в польских госструктурах

Основатель и главный исполнительный директор китайской Huawei Technologies Co. Жэнь Чжэнфэй во вторник публично прокомментировал ситуацию вокруг компании, заявив, что она никогда не шпионила в пользу китайского правительства и никогда не будет делать этого.

Дочь 74-летнего Жэнь Чжэнфэя - финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу - была задержана в Канаде 1 декабря по требованию США в связи с делом о нарушении американских санкций против Ирана, а на прошлой неделе стало известно об аресте в Польше сотрудника Huawei по подозрению в шпионаже.

Huawei, штат которой насчитывает 180 тыс. сотрудников, является крупнейшим мировым производителем телекоммуникационного оборудования, успешно конкурируя со шведской Ericsson AB и финской Nokia Corp.

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США, Huawei, Расследование, T-Mobile.
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